Удар по Белгороду: Подоляк объяснил, почему россияне признали, что бомбят сами себя

После случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски, и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.

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Михаил Подоляк объяснил, почему россияне признали удар по Белгороду / Фото ОП, Telegram

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне признали падение авиабомбы с российского самолета на Белгород вечером 20 апреля, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

По словам Подоляка, после случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски, и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала - тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", - сказал советник главы ОП в эфире телемарафона.

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Он добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас-то ПВО есть, а у них же нет", - сказал Подоляк.

Взрыв в Белгороде

Поздно вечером в четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел взрыв. На улице в одном из районов появилась большая воронка - асфальт буквально вывернуло наизнанку. Повреждены автомобили и часть жилого дома. Есть пострадавшие.

Причиной взрыва в Белгороде Министерство обороны РФ назвало "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование.

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