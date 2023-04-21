Российский Су-34 "уронил" боеприпас на Белгород: поле взрыва в центре города появилась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля жители Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. Повреждены автомобили и часть жилого дома. Есть пострадавшие.

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Причиной взрыва в Белгороде Минобороны РФ назвало "внештатное схождение боеприпаса" / Фото: Википедия, Telegram

Поздно вечером в четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел взрыв. На улице в одном из районов появилась большая воронка - асфальт буквально вывернуло наизнанку. Повреждены автомобили и часть жилого дома. Есть пострадавшие.

Как пишут местные Telegram-каналы, жители Белгорода незадолго до взрыва слышали свист. Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина "Пятерочка".

Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на перекрестке одной из центральных улиц города (Ватутина-Губкина) образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

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Воронка после взрыва в Белгороде / Фото t.me/zhest_belgorod

Последствия взрыва в Белгороде / Фото t.me/zhest_belgorod

"Есть повреждение стекла в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и свалило столбы линии электропередачи", - сообщил Гладков.

Последствия взрыва в Белгороде / Фото t.me/zhest_belgorod

Разрушена квартира после взрыва в Белгороде / Фото t.me/zhest_belgorod

В результате происшествия пострадали две женщины. Одну в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вторая от госпитализации отказалась, необходимую помощь ей оказали на месте.

Как взрыв в Белгороде объяснили в Минобороны РФ

Причиной взрыва в Белгороде Министерство обороны РФ назвало "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Пострадавших нет, повреждены жилые здания якобы тоже.

Также в российских пабликах появилось видео "прилета" с камер наблюдения.

Кадр "прилета" в Белгороде / скриншот

Отметим, незадолго до взрыва в Белгороде мониторинговые каналы сообщали о вероятной активности тактической авиации врага у границы с Харьковской областью. Сообщалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.

Как известно, с территории Белгорода оккпунаты наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области.

Как сообщал Главред, 17 апреля прогремели мощные взрывы на подстанции в Белгороде. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.

Отметим, местные власти города Белгород решили не проводить свой парад к 9 мая. Они опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

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