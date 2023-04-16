Ответка за обстрелы: в Белгородской области пожаловались на мощную "бавовну"

В Белгородской области прогремели взрывы, есть разрушения. Под обстрел попало село Терезовка в Шебекинском городском округе.
О "бавовне" сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах", — говорится в сообщении.
При этом он утверждает, что в результате "прилетов" пострадавших нет, потому что "в великий праздник они были на кладбище".
"Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", — добавил Гладков.
Обратим внимание, что накануне местные Telegram-каналы писали о том, что с территории Белгородской области осуществлялся обстрел украинских населенных пунктов.
"Звуки взрывов доходили до некоторых районов Белгорода. Это были вылеты", — говорилось в сообщениях в ночь на 16 апреля.
Как сообщал Главред, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.
Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.
При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.
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