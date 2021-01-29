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Удар по монополистам: Зеленский анонсировал новую цену на газ

29 января 2021, 09:58
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Весной 2021 года газоснабжающие компании представят населению летние цены.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что на совещании с городскими головами и руководством НАК Нафтогаз Украины договорились о том, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не вырастут.

В своем видеблоге глава государства призвал местные власти, в полномочия которой входят именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно.

Зеленский напомнил, что Кабинет министров установил предельную цену в 6,99 грн за 1 кубометр газа для бытовых потребителей.

"Меньше может быть, больше - нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению летние продукты.

"Там должно быть выгодна, фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", - сказал президент.

Он также напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки. На субсидии Кабинет министров выделить необходимые средства.

"В целом вопрос тарифов должно быть проанализированы и решены комплексно, по моему поручению правительство и НКРЭКП занимаются сейчас этим. Одним словом - работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в ваших кошельках не было пусто", - подчеркнул Зеленский.

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Тарифы в Украине:

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