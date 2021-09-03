УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык

3 сентября 2021, 21:26

У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси.

Арестович
Арестович придумал, как переименовать украинский язык / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента и представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович после идеи о переименовании Украины в Русь-Украина, выступил с идеей о переименовании украинского языка.

В интервью на YouTube-канале Politeka он заявил о том, что выступает за то, чтобы украинский язык также могли называть русским, поскольку он наиболее близок к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "русский" или "украинский". Не "российский", а "русский", — сказал он.

Советник главы ОП отметил, что хотел бы посмотреть, как Россия "будет призывать к войне с Русью".

Читайте такжеПочему переименование Украины в Русь-Украину является провальной идеей

Реклама

"Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды", — заявил Арестович и добавил, что государство переименовывают не для того, чтобы выбить у противника пропаганду, хотя это приятный бонус. Переименование нужно для того, "чтобы мы стали самими собой", считает Арестович.

Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства

viber
Киевская Русь русский язык военная агрессия РФ ТКГ Алексей Арестович новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Санта Димопулос попрощалась с летом откровенным фотоСанта Димопулос попрощалась с летом откровенным фото Зимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал срокиЗимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал сроки До новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газДо новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газ Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и БайденаПрорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена У Вашингтона накопилось много вопросов к ЗеленскомуУ Вашингтона накопилось много вопросов к Зеленскому

Последние новости

21:27

Назван орех, снижающий смертность от сердечных болезней

21:26

"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык Видео

21:02

Зендая без лифчика произвела фурор в кожаном платье эксклюзивно под ее размер груди

21:01

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

20:54

Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

Реклама
20:36

Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния Видео

20:17

Столтенберг обвинил Россию во лжи перед масштабными военными учениями

20:05

Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО мнение

19:53

Защита прав детей это задача демократического государства - прокурор Харьковщины Фильчаков

19:44

Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

19:31

На Львовщише грузовик на скорости влетел в магазин, есть жертвы

19:20

Взяли с поличным: в Одессе горе-вор уснул в квартире, которую собирался грабить

19:06

Рак легких: главный признак в голосе Видео

19:00

Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

18:47

Падение цен на руду несет угрозы для украинской металлургии - эксперт

18:43

Львов - это дыра: блогершу распекли за унизительное заявление об украинском городе

18:33

"Крысы в морге и врач с перегаром": во Львове родители винят врачей в смерти малыша

18:27

Бойфренд Бритни Спирс попался в известном бутике у витрины с кольцами

18:17

У первого в Украине кролика-полицейского появилась страница в Instagram: забавное видео

18:10

Мемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане мнение

Реклама
18:09

В Одессе бездомная засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла

17:57

"До локдауна далеко": власти Киева опровергли информацию о карантине с 15 сентября Видео

17:51

Кристофер Ллойд появился в роли Рика в новых сериях Рика и Морти

17:45

Украинцев ждет несколько повышений пенсии в 2022 году Видео

17:33

Путин предлагает "принять в семью" террористический Талибан

17:12

Умер на пороге у соседей: под Ивано-Франковском жестоко осудили мать, которая выбросила ребенка Видео

17:09

Обвинения в коррупции и связи с Порошенко могут закрыть Юрию Гусеву дорогу в Минобороны - СМИ

17:07

В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября – СМИ

17:04

Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни

16:49

Турция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристу

16:44

Строительство "Метинвест Политехники" обойдется в 30 миллионов евро

16:35

Сколько случаев заболевания штаммом "Дельта" COVID-19 в Украине - ответ Минздрава

16:19

"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду

16:18

Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в Агафонов день и как не попасть в беду Видео

16:17

У Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетях

16:00

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

15:56

"Метинвест" перечислил в государственную казну рекордную сумму налогов в 2021 году

15:52

В Украину идет резкое похолодание и сильный шторм Видео

15:48

Уже 5-е золото в Токио: украинец Максим Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады

15:41

"Большая стройка": на Буковине впервые за 30 лет ремонтируют дорогу к КПП на границе с Румынией

Реклама
15:31

Пытки и зверское избиение копами: СМИ раскрыли новые детали гибели украинца в Польше

15:23

В Германии назвали преграду для вступления Украины в НАТО Видео

15:04

"Ему проще, хотя он этого и не понимает": Мендель оценила работу нового спикера Зеленского Видео

15:03

"На меня идет. Мне страшно": в Киеве лось возле станции метро жутко напугал мужчину Видео

15:00

Гороскоп для Весов на сентябрь-2021: работа над ошибками и обнуление Видео

14:46

Директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами: на Буковине вспыхнул скандал Видео

14:39

Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму Видео

14:33

Цены взлетят на 70%: украинцев предупредили о росте расходов на коммуналку Видео

14:33

Как выглядеть моложе после 50 лет: эти простые советы замедлят старение

14:18

Зеленский пожелал Беларуси "выжить" и стать свободной, как Украина Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять