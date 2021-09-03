"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык

Арестович придумал, как переименовать украинский язык / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента и представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович после идеи о переименовании Украины в Русь-Украина, выступил с идеей о переименовании украинского языка.

В интервью на YouTube-канале Politeka он заявил о том, что выступает за то, чтобы украинский язык также могли называть русским, поскольку он наиболее близок к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "русский" или "украинский". Не "российский", а "русский", — сказал он.

Советник главы ОП отметил, что хотел бы посмотреть, как Россия "будет призывать к войне с Русью".

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"Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды", — заявил Арестович и добавил, что государство переименовывают не для того, чтобы выбить у противника пропаганду, хотя это приятный бонус. Переименование нужно для того, "чтобы мы стали самими собой", считает Арестович.

Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства