Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом Потемкинском

Херсонская область остается зоной очень активных перестрелок между ВСУ и оккупантами России, сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ остров Большой Потемкинский не занимали - Арестович / Скриншот

Бойцы сил обороны Украины установили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский в Херсонской области. Уничтожено два российских батальона. Однако ВСУ не стали занимать остров – достаточно водружения над Днепром украинского флага. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что ВСУ на острове Большой Потемкинский на Херсонщине поставили украинский флаг и сокрушили там два батальона российских оккупационных войск.

"Херсонщина. Там есть такой остров — Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг. Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет", - отметил Арестович.

Также он уточнил, что несмотря на появление государственного флага Украины, ВСУ не стали занимать остров Большой Потемкинский.

"Мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Но над Днепром флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок с обеих сторон. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и имеем конкретные успехи", - подчеркнул Алексей Арестович.

Ситуация на Большом Потемкинском

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко 2 января заявил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов остров Большой Потемкинский, который находится в Херсонской области между правым и левым берегом Днепра. Также он опубликовал видео с украинским флагом на острове.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 3 января сообщила, что говорить об освобождении острова Большой Потемкинский пока рано. По ее словам, установка флага Украины – сигнал врагу о том, что украинская армия идет вперед.

"Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении", - подчеркнула Гуменюк.

Другие новости: