Угроза новых ударов РФ по Киеву ракетами С-400: эксперт назвал "противоядие"

Оккупанты РФ наносят удары ракетами с индексом 48Н6ДМ, подчеркнул Сергей Згурец.

ЗРК С-400 / Скриншот

Оккупанты РФ скорее всего продолжат обстреливать Киев ракетами ЗРК С-400, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

При этом удары наносятся ракетами с индексом 48Н6ДМ, подчеркнул он в интервью NV.

"Это связано с тем, что террористическая практика у россиян не исчезает из повестки дня, а способы достижения разные. Крылатые ракеты мы сбиваем, а здесь ситуация несколько иная. Они избрали не сбиваемые образцы и той дальности, которые могут долетать до тех городов, в которые раньше могли доставать только крылатыми ракетами", - пояснил эксперт.

По его оценке, речь идет о тысячах ракет, которые могут быть использованы против Украины.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Собеседник считает, что ВСУ могут уничтожать пусковые установки ЗРК оккупантов с помощью ракет HARM, а также использовать дальнобойные средства поражения (MLRS и HIMARS) и ставить вопрос относительно получения дополнительных средств поражения, в частности дальнобойных крылатых ракет ATACMS.

Згурец добавил, что ЗРК SAMP/T также могут справиться с ракетами С-400, потому что они подходят для баллистических целей.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.

В Defence Express полагают, что оккупационные войска РФ 14 января нанесли удары по Киеву из комплексов С-400.

На это указывает маркировка обломков, которые были обнаружены на месте падения ракет. Специалисты отметили, что Россия уже не первый раз ударила по Киеву из С-400 – такие обломки уже находили возле уничтоженного частного дома в Протасовом яру и разрушенной гостинице Алфавіто после ракетных атак по Киеву 31 декабря.

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