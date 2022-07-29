Угроза захвата Киева: в разведке Канады назвали главную проблему оккупантов РФ

/ Генштаб ВСУ, Reuters

Развернутых Россией в Украине сил недостаточно для достижения заявленной цели оккупантов по смещению правительства в Киеве.

Как сообщили в разведке Канады, у оккупантов РФ будут проблемы с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах, пишет Укринформ.

В сообщении обращается внимание на то, что российские захватчики уже не имеет достаточных резервов для усиления своей группировки.

Указывается, что практически все российские армейские подразделения привлечены к военным действиям в Украине.

"Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения", - отметили в ВС Канады.

Это приводит к существенному уменьшению количества участников крупных российских стратегических военных учений Восток.

"Мы ожидаем, что нынешние учения Восток будут значительно меньше предыдущих, преимущественно из-за значительной нехватки в России сил, обусловленной высокими потерями в Украине. В ходе прошлых учений Восток в 2018-м Москва направила для участия в них 300 тыс. человек", - добавили в британской разведке.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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