Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

Украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства, говорит министр транспорта Франции Клеман Бон.

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Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов / / УНИАН

Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов, заявил министр транспорта Франции Клеман Бон.

Украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а во время переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество, рассказал он в интервью "Европейской правде".

"Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной восстановят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто, полностью или частично", – отметил Клеман Бон.

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По его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.

"Как я понял, в Украине уже есть определенные соображения относительно этого открытия, и в Киеве настойчиво над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал министр.

Напомним, недавно издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет издание, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

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