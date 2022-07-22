Украина может вернуться к переговорам с Россией только при одном условии - военный эксперт / УНИАН

Ни в каком из ныне возможных переговорных форматов россияне не согласится вывести свои войска из пределов Украины. Такое мнение в комментарии порталу Обозреватель заявил военный эксперт директор военных программ Центра имени Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, Украине сейчас желательно от любых переговоров с русскими уклоняться.

"Мы можем говорить о переговорах только тогда, когда выйдем на свои государственные границы 1991 года. Тогда можно говорить о прекращении огня, о демаркации и делимитации границы, о репарациях", ‒ говорит Сунгуровский.

Эксперт убежден, что любые переговоры с агрессорами должны быть не в двустороннем, а в трехстороннем формате ‒ к то есть при участии Запада.

"Если Запад сказал, что нам такая Россия не нужна, ее нужно лишить возможности проводить агрессию против соседей, то в принципе она должна быть демилитаризована. Грубо говоря, РФ должна вывести свои наступательные вооружения за Урал. Как это было до 2007 года, когда Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Там были Положения о фланговых ограничениях, в соответствии с ними Россия держала все свои тяжелые вооружения за Уралом. Но в 2007 году она вышла из этого договора. Это дало ей возможность нарастить группировку на Кавказе и провести "специальную военную операцию в Грузии. Правда, тогда она так не называлась", ‒ подытожил Сунгуровский.

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Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорял - властям Украины ни в коем случае нельзя идти на перемирие с российскими агрессорами ‒ ради вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

"Если будет принято решение на временное прекращение огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это будет преференцией в плане формирования резервов", – подчеркнул он.

Еще ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

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