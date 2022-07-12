Военный эксперт ответил, реальна ли новая всеобъемлющая атака России на Украину

Военный эксперт ответил, реально ли новая всеобъемлющая атака России на Украину / ВСУ и ua.depositphotos.com

Русские оккупанты пока еще имеют оперативные запасы сил, но сейчас у низ отсутствует база мобилизационного развертывания. Об этом заявил известный военный эксперт Сергей Грабский в комментарии канале "Эспрессо".

"Здесь уместно напомнить, что именно мобилизованные резервисты и склады основы того костра, который зажег февральскую революцию в России 1917 года. Конечно, Россия может набрать соответствующее количество людей, но это время и ресурсы. И те ресурсы не только означают деньги, они ограничены и побуждают РФ к нервным действиям или вообще отказываться от таких действий", — сказал специалист.

По его мнению, Путин и кремлевская верхушка будет поддерживать строго определенный градус конфликта ‒ пытаясь удержать временно захваченные территории Украины.

"Всеобъемлющее наступление русских сегодня не выглядит реальным, потому что у них нет готовых резервов. Поэтому наиболее вероятно, что это политическое заявление", — подытожил военный эксперт.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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