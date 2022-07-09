УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов

9 июля 2022, 03:10

Как говорит военный эксперт Андрей Рыженко, существует немалая опасность того, что оккупанты будут бить по объектам инфраструктуры Украины и по элеваторам.

Корабль, фото
Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов/ коллаж фото Википедия

Русские оккупанты начали "беречь" свои крылатые ракеты, поскольку на вооружении их после ударов по Украине осталось немного. Об этом в комментарии "Обозреватель" рассказал известный военный эксперт и бывший заместитель начальника штаба украинского военного флота Андрей Рыженко.

Комментируя информацию Оперативного командования "Юг", согласно которой противник держит в Черном море четыре надводных и два подводных ракетоносителя с 40 крылатыми ракетами, эксперт отметил, что на самом деле таких объектов может быть меньше.

"Сейчас, по их данным, четыре корабля, по моим, три, в море, две подлодки. Максимально действительно может быть около 40 ракет. Но я думаю, возможно, у них уже и нет такого количества. Они очень их берегут", – говорит Рыженко.

В то же время, утверждает эксперт, по-прежнему существует опасность того, что враг будет наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины и по элеваторам с зерном.

"Угроза есть, надо быть очень осторожными, потому что есть информация, что они будут бить по инфраструктуре и нашим элеваторам. Они специально увеличили количество ракетных носителей в море", ‒ подытожил он.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Россия будет атаковать ракетами западные области Украины

Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы ПРО "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений.

В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.

Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов

02:40

Налетят проливные дожди и ударит холодина: синоптики анонсировали погодные аномалии в УкраинеВидео

02:05

Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком

02:00

59-летняя Деми Мур шокировала фанатов снимками в купальнике

01:35

Помидоры поспеют за пару дней: как ускорить созревание томатов на грядкеВидео

Реклама
01:22

Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

00:51

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

08 июля, пятница
23:54

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

23:48

Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУВидео

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

Реклама
21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

Реклама
18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять