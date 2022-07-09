Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов/ коллаж фото Википедия

Русские оккупанты начали "беречь" свои крылатые ракеты, поскольку на вооружении их после ударов по Украине осталось немного. Об этом в комментарии "Обозреватель" рассказал известный военный эксперт и бывший заместитель начальника штаба украинского военного флота Андрей Рыженко.

Комментируя информацию Оперативного командования "Юг", согласно которой противник держит в Черном море четыре надводных и два подводных ракетоносителя с 40 крылатыми ракетами, эксперт отметил, что на самом деле таких объектов может быть меньше.

"Сейчас, по их данным, четыре корабля, по моим, три, в море, две подлодки. Максимально действительно может быть около 40 ракет. Но я думаю, возможно, у них уже и нет такого количества. Они очень их берегут", – говорит Рыженко.

В то же время, утверждает эксперт, по-прежнему существует опасность того, что враг будет наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины и по элеваторам с зерном.

"Угроза есть, надо быть очень осторожными, потому что есть информация, что они будут бить по инфраструктуре и нашим элеваторам. Они специально увеличили количество ракетных носителей в море", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы ПРО "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений.

В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.

Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".

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