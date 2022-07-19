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Почему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ: военный эксперт объяснил

19 июля 2022, 02:05

Как говорит Олег Жданов, Россия может потребовать или предлагать перемирие на период вывоза зерна из украинских портов - и на это никак нельзя соглашаться.

Жданов Хаймарс
Военный эксперт объяснил, почему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ / коллаж Википедия, Главред

Властям Украины ни в коем случае нельзя идти на перемирие с российскими агрессорами ‒ ради вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Об этом заявил известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Радио НВ.

"Если будет принято решение на временное прекращение огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это будет преференцией в плане формирования резервов", – подчеркнул он.

Жданов отметил, что Россия может потребовать или предлагать перемирие на период вывоза зерна, а вывозить 20 миллионов тонн можно не менее месяца.

По словам эксперта, к середине августа россияне собираются закончить формирование танкового корпуса в Нижегородской области и формирование добровольческих батальонов по всем субъектам страны-агрессора, России.

"Путин 15 июля подписал закон о трудовой повинности для отдельных категорий граждан или переходе российской экономики на военные рельсы. Так что давать сейчас передышку России ‒ фактически самоубийство для нас", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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Автор: Егор Бунин
Олег Жданов война России и Украины
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