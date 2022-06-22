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Крым – наша земля: военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ ударят из западного тяжелого оружия

22 июня 2022, 02:40

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина не будет использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России.

ВСУ, Химарс
Военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ из западного тяжелого оружия / ua.depositphotos.com и УНІАН

Украинские войска, по всей вероятности, не планируют вести из предоставленных США реактивных систем залпового огня (HIMARS) обстрел российских земель, но по временно аннексированному полуострову Крым ‒ такие удары весьма вероятны. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Украина 24".

"Украина обязалась пока не стрелять из HIMARS по российским землям такими ракетами. Президент Зеленский публично такие обязательства подтвердил, когда обращался к нации. И заявил, что власти Украины буду их соблюдать", ‒ говорит эксперт.

Но, как обращает внимание Жданов, Крым – это территория Украины, поэтому тут "никаких ограничений нет".

HIMARS, говорит эксперт, сильнее всего нужны украинской армии как раз на Донбассе.

"На донецком, на луганском направлениях ‒ главный удар русских по-прежнему все еще там. Но, сейчас Кремлю кровь из носу нужно захватить всю территорию. Второе направление – это, видимо, станет Херсон. Возможно, часть HIMARS", — сказал эксперт.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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Автор: Егор Бунин
Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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