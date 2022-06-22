Крым – наша земля: военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ ударят из западного тяжелого оружия

Военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ из западного тяжелого оружия / ua.depositphotos.com и УНІАН

Украинские войска, по всей вероятности, не планируют вести из предоставленных США реактивных систем залпового огня (HIMARS) обстрел российских земель, но по временно аннексированному полуострову Крым ‒ такие удары весьма вероятны. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Украина 24".

"Украина обязалась пока не стрелять из HIMARS по российским землям такими ракетами. Президент Зеленский публично такие обязательства подтвердил, когда обращался к нации. И заявил, что власти Украины буду их соблюдать", ‒ говорит эксперт.

Но, как обращает внимание Жданов, Крым – это территория Украины, поэтому тут "никаких ограничений нет".

HIMARS, говорит эксперт, сильнее всего нужны украинской армии как раз на Донбассе.

"На донецком, на луганском направлениях ‒ главный удар русских по-прежнему все еще там. Но, сейчас Кремлю кровь из носу нужно захватить всю территорию. Второе направление – это, видимо, станет Херсон. Возможно, часть HIMARS", — сказал эксперт.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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