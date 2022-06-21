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Военный эксперт Жданов пояснил нюансы освобождения Херсона украинской армией

21 июня 2022, 01:32

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ будут решать возможные сложности с переходом через Днепр во время наступательной операции в Херсоне.

ВСУ, Херсон
Военный эксперт пояснил нюансы освобождения Херсона украинской армией / коллаж ua.depositphotos.com

Известный украинский военный эксперт и офицер запаса Олег Жданов рассказал, что, несмотря на все преграды, которые установят оккупанты, ВСУ все равно прорвутся через реку Днепр ‒ после того, как освободят Херсон. Такое мнение специалист высказал в видео на своем Youtube-канале.

Специалист пояснил ‒ существует громадный риск взрыва оккупантами Антоновского моста, который расположен неподалеку от Херсона на запад.

"Даже когда или если Антоновский мост и подорвут, то наверняка ВСУ отыщут способ переправиться через Днепр", ‒ говорит он.

Как говорит Жданов, большой понтонный мост через Днепр вряд ли выйдет организовать ‒ поскольку под Херсоном главная украинская река достигает ширины примерно 1,7 километра.

"Мост ‒ еще и при сильном течении не поставят. Но плавсредства для переправки ВСУ найдутся. То есть, вероятно, Генштаб может решить и отдать приказ армии вклиниться и прорываться на Новую Каховку. И уже в таком случае мы по дамбе способны спокойно перейти через Днепр в Новой Каховке. А потому уже наступать от Мелитополя к Херсону. И постепенно заходить с двух сторон. Тут вариантов много будет", ‒ отметил эксперт.

Жданов также отметил ‒ у врагов не получиться повредить Каховскую гидроэлектростанцию, потому что она поддерживает уровень речной воды и обеспечивает бесперебойную работу Северо-Крымского канала.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона Олег Жданов война России и Украины
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