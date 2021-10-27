Украина предлагает "Газпрому" газовый контракт на 15 лет: в РФ дают "заднюю"

Глава компании "Оператор ГТС Украины" рассказал подробности / УНИАН

В Украине готовы подписать с российским "Газпромом" новый контракт длительностью 10-15 лет на транзит газа в Европу.

Как рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью "ТСН", в РФ не отвечают на предложения Украины.

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год", - пояснил Макогон.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" также отметил, что РФ даже снизила физический транзит в Европу, а Украина каждый месяц предлагает дополнительные мощности для транспортировки голубого топлива.

Читайте такжеКулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину"С 1 октября они даже снизили физический транзит в Европу на 25 млн куб. м в день. Это значит, что они платят нам за 109 млн куб м, а транзитируют фактически 85 млн куб м. И чисто математически можно подсчитать, что к концу отопительного сезона, то есть, к маю, они недопоставят в Европу около 5 млрд куб. м газа", - пояснил Макогон.

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Почему Газпром недодает газ Европе?

В Нафтогазе считают, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По словам руководителя украинской государственной компании Юрия Витренко, Россия на этот год забронировала меньше поставок газа путем ГТС Украины, а сейчас и вовсе открыто ставит ультиматум ЕС: либо дешевый газ и работа СП-2, либо проблемы с поставками газа через украинскую трубу и дефицит топлива.