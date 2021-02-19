Украина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

Новая дамба необходима для обеспечения ирригации в Херсонской области, где от нехватки воды действительно страдают несколько районов.
Украина планирует построить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, которая, с одной стороны, максимально исключит попадание воды на территорию временно оккупированного Крыма, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины. Об этом на днях заявил представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич.
Политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец в комментарии Главреду объяснил, действительно ли это поможет исключить подачу воды на оккупированный полуостров.
По его словам, в Крыму уже есть две дамбы – одна стационарная, еще одна – из мешков, которую построили еще в 2014 году. Новую дамбу придется строить в непосредственной близости с оккупированным Крымом в связи с тем, что временная дамба перекрыла доступ к воде для фермеров.
"Потому строить ее надо, но надо понимать и то, что крымские диверсанты спокойно пересекают Сиваш, и взорвать ее в нужный момент им проблем не составит, после чего вода снова пойдет в Крым как ни в чем не бывало", - считает Березовец.
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Водный кризис в аннексированном Крыму
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- 22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.