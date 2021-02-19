Украина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

При помощи дамбы Киев хочет исключить подачу воды на оккупированный полуостров Крым / Фото: Херсонская ОГА

Украина планирует построить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, которая, с одной стороны, максимально исключит попадание воды на территорию временно оккупированного Крыма, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины. Об этом на днях заявил представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич.

Политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец в комментарии Главреду объяснил, действительно ли это поможет исключить подачу воды на оккупированный полуостров.

По его словам, в Крыму уже есть две дамбы – одна стационарная, еще одна – из мешков, которую построили еще в 2014 году. Новую дамбу придется строить в непосредственной близости с оккупированным Крымом в связи с тем, что временная дамба перекрыла доступ к воде для фермеров.

"Потому строить ее надо, но надо понимать и то, что крымские диверсанты спокойно пересекают Сиваш, и взорвать ее в нужный момент им проблем не составит, после чего вода снова пойдет в Крым как ни в чем не бывало", - считает Березовец.

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Водный кризис в аннексированном Крыму

Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.

Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.

В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.

22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.