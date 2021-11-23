Украина ударила с Javelin на Донбассе для защиты: в "Слуге народа" сообщили подробности

Игорь Копытин подтвердил информацию об использовании Javelin / Фото: rnbo.gov.ua

Народный депутат и глава парламентского подкомитета по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил информацию об использовании в зоне проведения ООС на Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По его словам, наши военные использовали его при ведении боя.

"Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее, предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того может ли Украина защищаться или это не запрещено, - да, может", - написал Копытин в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что у Украины есть право на защиту своей земли.

Читайте такжеКиев получит партию Javelin от Вашингтона в этом году - Кулеба"Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar (закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты – ИФ), или другого оружия, находящегося на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство. Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по использованию Javelin. Дошли в диалоге с ними к такому же мнению, которое я очертил выше… Правда за нами", - добавил Копытин.

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Javelin на Донбассе

Информация о применении противотанковых ракетных комплексов появилась 21 ноября.

Позже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ нуждаются в дополнительных поставках американского вооружения.

"Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет", - подчеркнул он.

Украинский военный обратил внимание на то, что американский комплекс Javelin оказывает значительный психологический сдерживающий эффект на агрессора.

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