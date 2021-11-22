В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на Донбассе

ВСУ применили комплексы Javelin на Донбассе / Фото Reuters

На Донбассе Вооруженные силы Украины использовали против российских войск американские комплексы Javelin вместе с беспилотниками турецкого производства Bayraktar.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, ВСУ нуждаются в дополнительных поставках американского вооружения.

"Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет", - подчеркнул он.

Украинский военный обратил внимание на то, что американский комплекс Javelin оказывает значительный психологический сдерживающий эффект на агрессора.

Он уверен в том, что США должны предоставить Украине больше вооружения.

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"Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого лучшее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - добавил Буданов.

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Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

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