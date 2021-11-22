В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на Донбассе

США должны предоставить Украине больше вооружения, подчеркнул Кирилл Буданов.
На Донбассе Вооруженные силы Украины использовали против российских войск американские комплексы Javelin вместе с беспилотниками турецкого производства Bayraktar.
Как рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, ВСУ нуждаются в дополнительных поставках американского вооружения.
"Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет", - подчеркнул он.
Украинский военный обратил внимание на то, что американский комплекс Javelin оказывает значительный психологический сдерживающий эффект на агрессора.
Он уверен в том, что США должны предоставить Украине больше вооружения.
"Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого лучшее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - добавил Буданов.
Читайте такжеВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны детали
Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.
В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.
Читайте еще:
- Поставка Javelin в 2014 году могла бы изменить ситуацию на Донбассе - американский генерал
- С Javelin и дронами Bayraktar: на Николаевщине ВСУ провели масштабные учения
- Киев получит партию Javelin от Вашингтона в этом году - Кулеба