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Киев получит партию Javelin от Вашингтона в этом году - Кулеба

4 сентября 2021, 11:44

Глава МИД не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит партию Javelin от США в этом году / УНИАН

Украина уже в этом году получит партию бронебойных систем Javelin, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что ее передадут в рамках военной помощи США.

"Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин", - сказал Кулеба в интервью "РБК-Украина".

В то же время, он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.

"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что диалог по вопросам обороны и безопасности будет продолжаться также и в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства. Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием.

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"Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном при проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США", - пояснил глава МИД Украины.

Справка

"Джавелин" - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году, сообщает Википедия.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем сообщалось ранее:

1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер. В частности, Вашингтон направляет Украине очередной пакет помощи на 60 млн долларов, в который входят противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с США в плане усиления вооружения ВСУ. Как заявил он в ходе встречи со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии, закупаемое или поставляемое из США в Украину вооружение необходимо для усиления обороноспособности украинской армии, а не для продажи третьим странам.

viber
Владимир Зеленский Джавелин Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
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