Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополии

В Украину начала поступать электроэнергия из Беларуси / УНИАН

Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, поставками с 6 ноября занимается компания ТЭТ групп.

"Начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5МВт-ч", – написал Герус.

Jн обратил внимание, что его осуществляет именно ТЭТ групп Виталия Бутенко, которая, по его словам, единственная получила электроэнергию из Беларуси, в отличие от НАЭК Энергоатом и ЭРУ Трейдинг, которые также выкупали межгосударственные сечения для импорта на аукционах Укрэнерго, но физически его не осуществляют.

Вместе с тем Герус отметил, что раньше ТЭТ групп, основанная летом текущего года и начавшая свою деятельность только в октябре, не импортировала электроэнергию.

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"Тем не менее именно ТЭТ групп обходит и государственный Энергоатом, и ЭРУ Трейдинг, работающую на рынке свыше 5 лет, и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии", – подчеркнул глава комитета.

Герус предположил, что доступ к белорусской э/э компания получила в результате определенных договоренностей.

Импорт электроэнергии из Беларуси: что говорят в Минске

Беларусь начала экспорт электроэнергии в Украину с 6 ноября путем поставки электроэнергии в украинскую энергосистему, рассказали в минэнерго Беларуси.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в минэнерго Беларуси.

Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.