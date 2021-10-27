Ситуация критическая: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

Украина будет импортировать электроэнергию / regnum.ru

С понедельника, 1 ноября, наша страна возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Как пишет РБК-Украина, это стало известно по итогам аукциона Укрэнерго на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

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Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Напомним, ранее, в феврале нынешнего года тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.