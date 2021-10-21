Непроглядная тьма: эксперт объяснила, почему Украине зимой грозят отключения света

Эксперт объяснила, почему Украине зимой грозят отключения света / УНИАН

В Украине сложилась непростая ситуация с запасами топлива – в канун начала отопительного сезона. Об этом сообщает портал ВВС News Украина.

Согласно утвержденному Министерством энергетики планом, на 18 октября на складах должно быть почти 3 миллиона тонн угля. Фактические же запасы меньше плановых почти вчетверо. В течение октября стало известно о нехватке запасов угля. На нем традиционно работает большая часть украинских тепловых электростанций (ТЭС). А они-то генерируют до трети всего электричества Украины. В предыдущие годы нехватку угля на ТЭС компенсировали газом, но сейчас цены на него побили все рекорды.

Чиновники Минэнерго официально уверяют, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня.

Но, как говорит эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная, "веерные" отключения могут произойти независимо от повестки дня или желания правительства.

"У нас во время дневного и вечернего пиков подключаются тепловые электростанции. Почему могут быть "веерные" отключения? Именно из-за недостатка угля и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления. Происходит какая-то авария, отключается блок на тысячу мегаватт, срабатывает система защиты. Это может быть из-за отказа оборудования даже не в реакторном секторе, а, например, с трансформатором что-то произошло. В нашей энергосистеме нет таких резервов, чтобы быстро поднять и заменить выпадение этого блока", − утверждает она.

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Напомним, ранее, в феврале нынешнего года тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.