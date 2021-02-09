В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление

По словам премьер-министр, необходимость веерных отключений электроэнергии в Украине отсутствует.
Ситуация с углем на теплоэлектростанциях в Украине продолжает оставаться критической, в то же время плановых отключений света или ограничения мощности не планируется.
"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 8 февраля, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 6,5 раз", — сказано в сообщении Укрэнерго.
Отмечается, что угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых запасов. При этом, около 49% всех запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.
"Сейчас Укрэнерго не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения (ГАО) и ограничения мощности (ГОМ)", — заверили в компании.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль успокоил украинцев и заявил, что необходимость веерных отключений электроэнергии в Украине отсутствует.
"Мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем… Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема – низкие остатки угля на складах ТЭС", – сказал премьер-министр.
Отметим, накануне появилась информация, что из-за возникновения дефицита угля на украинских теплоэлектростанциях в стране могут вернуть веерные отключения электроэнергии.
Как ранее сообщал Главред:
- 26 января исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в отопительный сезон Украина входила с рекордно большими запасами угля, но уже по состоянию на январь 2021 года они являются рекордно низкими. Он назвал причины данной ситуации.
- Кроме того, Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.
- 5 февраля на Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре случилось аварийное отключение. Причиной инцидента называют неисправность системы охлаждения блочного трансформатора. Это уже второе за неделю аварийное отключение ТЭС.