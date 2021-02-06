Эксперт объяснил, стоит ли украинцам готовиться к отключениям света

Масштаб отключений будет зависеть от дефицита электроэнергии, который возникнет на фоне низких температур.
Из-за возникновения дефицита угля на украинских теплоэлектростанциях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предупредила, что в стране будут вводиться в действие графики аварийного прекращения электроснабжения потребителей.
Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар объяснил в комментарии Главреду, стоит ли украинцам бояться того, что они останутся без света.
По его словам, подобные графики аварийного прекращения электроснабжения - это обычна практика, потому что если завтра вдруг ударят морозы до -30, такие отключения вполне могут начаться.
"Но учитывая теплую, как для зимы, погоду, вряд ли веерные отключения станут нашей ближайшей реальностью. В принципе, даже -20 мы должны перенести без особых проблем", - прогнозирует Гончар.
В то же время если все же придется прибегнуть к веерным отключениям, это затронет немало регионов и городов страны.
"Но то, насколько эти отключения будут масштабными, будет зависеть от дефицита электроэнергии, который будет возникать на фоне низких температур. Ведь не по всей стране будет -20 одновременно – где-то на юге все равно будет сохраняться плюсовая температура, где-то на севере установится минусовая, поэтому будет очевидным, где возникает дефицит", - отметил эксперт по энергетике.
В целом, пока что оснований для апокалиптических прогнозов нет, но определенные проблемы возможны, резюмировал Гончар.
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Напомним:
- 26 января исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в отопительный сезон Украина входила с рекордно большими запасами угля, но уже по состоянию на январь 2021 года они являются рекордно низкими. Он назвал причины данной ситуации.
- Кроме того, Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.
- 5 февраля на Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре случилось аварийное отключение. Причиной инцидента называют неисправность системы охлаждения блочного трансформатора. Это уже второе за неделю аварийное отключение ТЭС.