Погрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС

Россия снова пытается задействовать энергетические рычаги влияния на Украину / УНИАН

Дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций, согласно заявлению НКРЭКУ, угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что впоследствии могут почувствовать и потребители электроэнергии в Украине.

Прежде всего следует отметить, что проблема дефицита угольных запасов возникла неслучайно. Так произошло из-за недостаточного контроля правительства и умышленных действий игроков рынка.

Контроль правительства всегда имел место: в течение многих лет за несколько месяцев до начала отопительного сезона правительство отслеживало, сколько накоплено газа в газохранилищах и какие запасы угля на площадках ТЭС на зимний период. Перед нынешним отопительным сезоном такого контроля не было.

Основные игроки рынка электроэнергии много лет убеждали правительство, что запасы угля – это сугубо их коммерческое дело. Прежде всего это касается предприятий ахметовского ДТЭКа. Они настаивали: потребителю нужна электроэнергия, а не уголь, из которого она производится, вот он ее и будет получать, а сколько там накоплено угля – это не его дело и не правительства. Это – дело коммерческой компании, а потому она сама будет решать, сколько ей запасать угля.

Читайте такжеС новой кабалой! Какие тарифы вырастут в 2021 годуТаким образом, при отсутствии необходимого контроля со стороны правительства на отопительной сезон 2020-2021 игроки рынка не создали надлежащих запасов угля. И в этом был определенный умысел.

Во -первых , ахметовские структуры заинтересованы в том, чтобы потреблялось больше "зеленой" энергии, потому что они понастроили немало мощностей солнечной и ветровой генерации. И за нее можно получить "зеленый тариф", то есть значительно больше средств, чем за киловатт тепловой электроэнергии. Разумеется, они заинтересованы заставить страну постепенно отказываться от угольной энергетики и переходить на "зеленую" энергетику. А такая логика просто не предполагает создания больших запасов угля.

, ахметовские структуры заинтересованы в том, чтобы потреблялось больше "зеленой" энергии, потому что они понастроили немало мощностей солнечной и ветровой генерации. И за нее можно получить "зеленый тариф", то есть значительно больше средств, чем за киловатт тепловой электроэнергии. Разумеется, они заинтересованы заставить страну постепенно отказываться от угольной энергетики и переходить на "зеленую" энергетику. А такая логика просто не предполагает создания больших запасов угля. Во-вторых, когда не хватает собственной электроэнергии, ее можно взять там, где она есть – в России или в Беларуси, где она также российского происхождения. И действия в этом направлении мы наблюдаем с самого начала 2021 года.

Чтобы исключить подобные манипуляции, правительство обязано контролировать создание запасов угля на зиму. Ведь два указанных выше способа пополнения электроэнергии существенно бьют по карманам потребителей и государственному бюджету, потому что в случае дефицита угля придется потреблять больше дорогой электроэнергии.

Кроме того, это бьет и по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора, чтобы избежать веерных отключений.

Читайте такжеПовышением тарифов украинцев заводят в нищетуК тому же, угольная генерация электроэнергии играет роль маневровой для атомной генерации. И если тепловая (угольная) генерация существенно сокращается, тогда и атомные энергоблоки оказываются под угрозой отключения в случае возникновения критической ситуации. А тогда возникает просто провал в энергобалансе, который опять-таки придется компенсировать за счет срочного импорта электроэнергии извне.

Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину.

В официальном заявлении НКРЭКУ говорится, что из-за возникновения дефицита угля на складах ТЭС будут вводиться в действие графики аварийного прекращения электроснабжения потребителей. Но следует отметить, что такие графики всегда составляются и всегда должны быть под рукой. Потому что, если завтра вдруг ударят морозы до -30, такие отключения вполне могут начаться. Особенно с учетом аварии, которая произошла на Приднепровской теплоэлектростанции (г. Энергодар), которая, кстати, тоже принадлежит ДТЭКу…

Но, учитывая теплую, как для зимы, погоду, вряд ли веерные отключения станут нашей ближайшей реальностью. В принципе, даже -20 мы должны перенести без особых проблем.

Читайте такжеНехватка субсидий и массовые неплатежи: что будет с тарифами в 2021 годуОднако в случае, если придется прибегнуть к веерным отключениям, это затронет немало регионов и городов страны. Собственно, потому эти отключения и называются "веерными": сначала на несколько часов отключается электроэнергия в одной местности, затем – в другой и так далее.

Но то, насколько эти отключения будут масштабными, будет зависеть от дефицита электроэнергии, который будет возникать на фоне низких температур. Ведь не по всей стране будет -20 одновременно – где-то на юге все равно будет сохраняться плюсовая температура, где-то на севере установится минусовая, поэтому будет очевидным, где возникает дефицит.

Итак, пока оснований для апокалиптических прогнозов об "Украине в темноте" – нет. Но определенные проблемы возможны. И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля – теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям. Поэтому важно, чтобы графики веерных отключений были готовы, дабы в случае возникновения критической ситуации можно было оперативно сработать.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда