В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС

Третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции продолжают работать.
В пятницу, 5 февраля, в 10:50 на Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре случилось аварийное отключение. Причиной инцидента называют неисправность системы охлаждения блочного трансформатора. Третий и четвертый энергоблоки продолжают свою работу, сообщили в пресс-службе Энергодарского городского совета.
Отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение города. Пострадавших нет. На втором энергоблоке проводятся работы, направленные на возмещение нагрузки в связи с отключением первого блока. ТЭС работает на третьем и четвертом энергоблоках.Читайте такжеПогрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС
Авария на Запорожской ТЭС
- В среду, 3 февраля, на Запорожской тепловой электростанции случилась авария, из-за которой город Энергодар и ряд соседних населенных пунктов остались без света и воды. Причиной аварии в ДТЭК назвали замыкание на подстанции Луч в Запорожьеоблэнерго.
- В Центрэнерго утверждают, что подобные ситуации не являются редкостью в период повышенной нагрузки на тепловую генерацию.
- 4 февраля работа 1,3 и 4 энергоблоков на Запорожской ТЭС была возобновлена. Заработал и энергоблок Кураховской тепловой электростанции, который ранее отключали по техническим причинам.
Автор: Андрей Ганжа