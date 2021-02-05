В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС

Аварийное отключение ТЭС не повлияло на теплоснабжение и водоснабжение Энергодара / Скриншот YouTube

В пятницу, 5 февраля, в 10:50 на Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре случилось аварийное отключение. Причиной инцидента называют неисправность системы охлаждения блочного трансформатора. Третий и четвертый энергоблоки продолжают свою работу, сообщили в пресс-службе Энергодарского городского совета.

Отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение города. Пострадавших нет. На втором энергоблоке проводятся работы, направленные на возмещение нагрузки в связи с отключением первого блока. ТЭС работает на третьем и четвертом энергоблоках.Читайте такжеПогрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС

Авария на Запорожской ТЭС