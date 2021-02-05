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В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС

5 февраля 2021, 15:36
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Третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции продолжают работать.

Энергодар
Аварийное отключение ТЭС не повлияло на теплоснабжение и водоснабжение Энергодара / Скриншот YouTube

В пятницу, 5 февраля, в 10:50 на Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре случилось аварийное отключение. Причиной инцидента называют неисправность системы охлаждения блочного трансформатора. Третий и четвертый энергоблоки продолжают свою работу, сообщили в пресс-службе Энергодарского городского совета.

Отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение города. Пострадавших нет. На втором энергоблоке проводятся работы, направленные на возмещение нагрузки в связи с отключением первого блока. ТЭС работает на третьем и четвертом энергоблоках.Читайте такжеПогрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС

Авария на Запорожской ТЭС

  • В среду, 3 февраля, на Запорожской тепловой электростанции случилась авария, из-за которой город Энергодар и ряд соседних населенных пунктов остались без света и воды. Причиной аварии в ДТЭК назвали замыкание на подстанции Луч в Запорожьеоблэнерго.
  • В Центрэнерго утверждают, что подобные ситуации не являются редкостью в период повышенной нагрузки на тепловую генерацию.
  • 4 февраля работа 1,3 и 4 энергоблоков на Запорожской ТЭС была возобновлена. Заработал и энергоблок Кураховской тепловой электростанции, который ранее отключали по техническим причинам.

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