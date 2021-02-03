Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС

Авария на Запорожской ТЭС / соцсети

Причиной аварийного отключения на Запорожской тепловой электростанции стало повреждение поверхности нагрева котлоагрегата. Как сообщили в Центрэнерго, это нередкое нарушение в период высокой нагрузки.

"Сегодня произошло аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме. Такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки", - сказано в сообщении.

Чтобы сбалансировать систему, из ремонта досрочно вывели энергоблок № 10 Криворожской ТЭС. Также в сеть оперативно включили энергоблоки № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, которые по графику работать не должны были.

"Благодаря срабатыванию защиты на Запорожской ТЭС удалось избежать более крупных аварий. Силами энергетиков работа станции восстанавливается, производятся пусковые операции по запуску блоков для начала работы и отпуска электроэнергии в систему", – сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, передает телеканал Украина 24.

По его словам данная внештатная ситуация действительно привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергетики работают и электроснабжение в большинстве отключенных пунктов восстановлено.

Авария на Запорожской ТЭС - о чем ранее сообщал Главред:

3 февраля в городе Энергодар и нескольких прилегающих к нему населенных пунктов пропало электричество из-за замыкания на подстанции Запорожской ТЭС.

Люди два часа были без света. Электроснабжение было восстановлено благодаря экстренным действиям энергетиков Запорожской ТЭС.