Украина запросила у Беларуси аварийную помощь по поставкам электроэнергии

ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.
Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии.
"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", - сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины
Поставки начались по запросу Киева. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам.
ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.
Однако фактически получить аварийную помощь Украина может только из Беларуси. С РФ у Украины нет подписанного договора, а Молдова – слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Беларуси в Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.
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Шмыгаль заверил, что "никаких отключений газа и электроэнергии не предвидится". И отопительный сезон идет по плану.
Импорт электроэнергии из Беларуси
Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.
НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.
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