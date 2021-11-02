Украина запросила у Беларуси аварийную помощь по поставкам электроэнергии

Электроэнергия из Беларуси / pixabay

Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", - сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины

Поставки начались по запросу Киева. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам.

ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Однако фактически получить аварийную помощь Украина может только из Беларуси. С РФ у Украины нет подписанного договора, а Молдова – слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС.

Реклама

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Беларуси в Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

Читайте такжеИмпорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

Шмыгаль заверил, что "никаких отключений газа и электроэнергии не предвидится". И отопительный сезон идет по плану.

Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

Читайте также: