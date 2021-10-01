Коснется 80% населения: с 1 октября тариф на электроэнергию в Украине упал на 17%

Со второго месяца осени в Украине для ряда бытовых потребителей будет действовать более низкий тариф на свет − на уровне 1,44 грн за кВт.
Для 80% населения с 1 октября установлены новые тарифы на электроэнергию в размере 1,48 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной − 1,68 грн за весь объем потребления.
Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевление тарифа.
Сколько будет действовать новый тариф на свет! Новые тарифы гарантированно останутся неизменными на протяжении всего отопительного сезона до 30 апреля 2022 года включительно, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Вместе с тем с 1 октября начнет действовать новая модель ПСО, которая позволит госкомпаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения.
Сообщается, что НАЭК "Энергоатом" уже начал работу по новой модели. 23 сентября компания продала на аукционах электроэнергию в объеме 1,38 млн МВт·ч для снабжения населения в октябре 2021 года.
Также Укргидроэнерго заплатило 1 млрд грн госпредприятию Гарантированный покупатель и обеспечило авансирование услуг по поставке электроэнергии по новым сниженным тарифам.
В Украине начинается отопительный сезон
- Как сообщал Главред, 30 сентября Кабмин, "Нафтогаз" и мэры украинских городов подписали меморандум: тарифы на тепло и горячую воду не будут расти этой зимой.
- Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом.
- Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.