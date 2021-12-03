Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

Один укол препарата от спинальной мышечной атрофии (СМА) стоит более 2 миллионов долларов.
Украина впервые предусмотрела в госбюджете выделение средств на закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
В законопроекте о государственном бюджете, который Верховная Рада приняла в целом в четверг, 2 декабря, на такие нужды предусмотрено 300 миллионов гривен. За принятие госбюджета свои голоса отдали 268 народных депутатов. Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.
На решение уже отреагировали в общественных организациях. Так, общественное движение "Дети мы успеем"на своем сайте поблагодарило за принятие такого решения.
Также они отметили, что лекарства будут закупаться по договорам управляемого доступа, а цена закупок не будет разглашаться.
"Искренне поздравляем все пациентское сообщество СМАйликов с такой важной победой и бесконечно благодарны президенту Украины, Кабинету министров Украины, народным депутатам Украины, которые системно поддерживали и сделали все для того, чтобы этот вопрос решился", – отметили в общественном движении.
Читайте такжеВ Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглуСпинальная мышечная атрофия – это редкое генетическое заболевание. Оно вызывает нарушение функций нервных клеток спинного мозга и мышечной атрофии, что со временем приводит к полной остановке мышечной деятельности. Чтобы вылечить ребенка от СМА, ему нужно уколоть один укол препарата, который является самым дорогим в мире и стоит более 2 миллионов долларов.
Напомним, врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы потратили миллиарды. Эти препараты отсутствуют в клинических наставлениях, в стандартах оказания медицинской помощи. Также они недостаточно изучены с точки зрения безопасности.
Также ранее в Днепре девочка после школы просила на морозе деньги себе на лекарства. В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у него не только бронхит, но и пневмонию.
Читайте также:
- Комаровский признался, почему до сих пор нет лекарств от коронавируса
- Комаровский объяснил, почему вакцина от коронавируса существует, а лекарств до сих пор нет
- Украинцы массово покупают неэффективные лекарства - список
- Названы суммы сумасшедших штрафов за продажу лекарств детям
- Украина закупит самые эффективные лекарства от коронавируса - Ляшко