Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

Украина будет закупать лекарства от СМА / УНИАН

Украина впервые предусмотрела в госбюджете выделение средств на закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

В законопроекте о государственном бюджете, который Верховная Рада приняла в целом в четверг, 2 декабря, на такие нужды предусмотрено 300 миллионов гривен. За принятие госбюджета свои голоса отдали 268 народных депутатов. Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.

На решение уже отреагировали в общественных организациях. Так, общественное движение "Дети мы успеем"на своем сайте поблагодарило за принятие такого решения.

Также они отметили, что лекарства будут закупаться по договорам управляемого доступа, а цена закупок не будет разглашаться.

"Искренне поздравляем все пациентское сообщество СМАйликов с такой важной победой и бесконечно благодарны президенту Украины, Кабинету министров Украины, народным депутатам Украины, которые системно поддерживали и сделали все для того, чтобы этот вопрос решился", – отметили в общественном движении.

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Читайте такжеВ Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглуСпинальная мышечная атрофия – это редкое генетическое заболевание. Оно вызывает нарушение функций нервных клеток спинного мозга и мышечной атрофии, что со временем приводит к полной остановке мышечной деятельности. Чтобы вылечить ребенка от СМА, ему нужно уколоть один укол препарата, который является самым дорогим в мире и стоит более 2 миллионов долларов.

Напомним, врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы потратили миллиарды. Эти препараты отсутствуют в клинических наставлениях, в стандартах оказания медицинской помощи. Также они недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Также ранее в Днепре девочка после школы просила на морозе деньги себе на лекарства. В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у него не только бронхит, но и пневмонию.

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