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Феерично горит: львовские десантники сбили юбилейный ударный вертолет оккупантов "Крокодил"

11 мая 2022, 13:56

Украинские военные показали видео с горящим Ми-24 "Крокодил".

Ми-24, вертолет, россия
Российский вертолет Ми-24 / en.wikipedia.org

Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24 "Крокодил". Они опубликовали видео, на котором видно, как пылает этот вертолет.

Видео опубликовал пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Крокодил" был сбит из ПЗРК Stinger. Как отмечают в пресс-центре, за время полномасштабного вторжения украинские десантники сбили уже 15 вертолетов оккупантов .

"Вчера, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ из ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

На видео видно, как горит российский "Крокодил".

Что известно о "Крокодиле"

Напомним, ударный вертолет Ми-24 (неофициальное название - "Крокодил") стал первым советским и вторым в мире (после АН-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом. Его ориентировочная стоимость - 5,5 млн долл.

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Как сообщал Главред ранее, украинские военные уничтожили еще один российский вертолет Ми-24 на Харьковщине. Осуществили это бойцы 92 бригады. Вертолет был сбит 9 мая над Бобровкой, что стало так называемым "поздравлением с днем победобесия".

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