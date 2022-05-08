"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на Змеином

Остров Змеиный становится для врага "морской Чернобаевкой".
Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по военному вертолету войск России с десантом на острове Змеиный. Украинские войска продолжают сражаться с российскими оккупантами и бьют по ним, в том числе, и с воздуха. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.
"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", - пишет пресс-служба командования в Facebook.
Опубликовано видео крушащего удара.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что остров, который административно входит в Одесскую область, превращается в "морскую Чернобаевку".
"Кстати, есть ответ от наших Вооруженных сил… Остров Змеиный, который административно входит в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту", - подчеркнул Братчук.
Справка
Остров Змеиный
Остров Змеиный – украинский остров, который территориально расположен между Одесской областью и Крымом. Остров с 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины, находится под оккупацией.
Примечательно, именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал на три буквы русский военный корабль.Читайте такжеВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров Змеиный
После того, как ВСУ потопили флагман Черноморского флота крейсер Москва, появился путь к освобождению Змеиного.
Далее украинские войска 26 и 28 апреля были нанесены удары по российским военным подразделениям на Змеином. Уничтожили зенитные установки противника, техника для связи и два российских судна.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что после крушения крейсера "Москва" россиянам стало сложнее контролировать обстановку в Черном море. В большинстве случае враг прячется в пределах Севастополя.
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