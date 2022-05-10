"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ

Сбитый Ми-24 РФ / t.me/Pravda_Gerashchenko

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вертолет Ми-24 российских оккупантов.

Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, российскую военную машину удалось уничтожить в районе Бобровки.

"Долетались "путинские соколы" на Харьковщине. Бойцы 92 бригады поздравили вчера оккупантов с днём победобесия 9 мая, сбив очередной Ми-24 над Бобровкой Харьковской области", - добавил Геращенко.

Ми-24 — ударный вертолёт, неофициальное название — "Крокодил".

Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолётом.

Ориентировочная цена за единицу - $5,5 млн долл.

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Вооружение:

Встроенное стрелково-пушечное: в зависимости от модификации

Число точек подвески: 6 (4)

Подвесное стрелково-пушечное: 2 контейнера УПК-23-250 или 2 ГУВ с пулемётами или 2 (4) ГУВ с гранатомётами

Управляемое ракетное: Штурм-В, Атака-М, Гермес-А

Неуправляемое ракетное: С-5, С-8, С-13, С-24

"Воздух-воздух": Р-60М, Р-63В, "Игла-В", 9М220О "Атака"

Бомбовое: бомбы и кассеты калибром от 50 до 500 кг.

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