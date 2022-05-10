"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ

Российскую военную машину удалось уничтожить в районе Бобровки на Харьковщине.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вертолет Ми-24 российских оккупантов.
Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, российскую военную машину удалось уничтожить в районе Бобровки.
"Долетались "путинские соколы" на Харьковщине. Бойцы 92 бригады поздравили вчера оккупантов с днём победобесия 9 мая, сбив очередной Ми-24 над Бобровкой Харьковской области", - добавил Геращенко.
Ми-24 — ударный вертолёт, неофициальное название — "Крокодил".
Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолётом.
Ориентировочная цена за единицу - $5,5 млн долл.
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Вооружение:
- Встроенное стрелково-пушечное: в зависимости от модификации
- Число точек подвески: 6 (4)
- Подвесное стрелково-пушечное: 2 контейнера УПК-23-250 или 2 ГУВ с пулемётами или 2 (4) ГУВ с гранатомётами
- Управляемое ракетное: Штурм-В, Атака-М, Гермес-А
- Неуправляемое ракетное: С-5, С-8, С-13, С-24
- "Воздух-воздух": Р-60М, Р-63В, "Игла-В", 9М220О "Атака"
- Бомбовое: бомбы и кассеты калибром от 50 до 500 кг.
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Автор: Алексей Тесля