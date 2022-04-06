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Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназа

6 апреля 2022, 23:57

Под огонь военных попали вражеские спецназовцы, которые охраняли подразделение РЭБ.

война, войска россии
Войска россии / facebook.com/81oaembr

Краматорские десантники нанесли врагу очередные потери.

Как сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада, они уничтожили подразделение РЭБ оккупантов и всю его охрану из спецназа.

Украинским военным удалось уничтожить подразделение радиоэлектронной борьбы ВС Российской Федерации.

Также под огонь военных попали вражеские спецназовцы, которые охраняли подразделение РЭБ.

"Рожденные побеждать" - именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину, - сказал командир подразделения.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Вооруженные силы Украины сбили еще один летательный аппарат российских оккупационных войск.

На этот раз удачной мишенью для украинских защитников стал боевой вертолет РФ.

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