Украинские полицейские получат "ковидные" значки: для чего они предназначены

В МВД разработали значки о вакцинации / УНИАН

Украинские полицейские вскоре начнут носить на форме специальные значки, указывающие, что они прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Их разработали в МВД, сообщил глава ведомства Денис Монастырский,

По его словам, такая идея вызвана тем, что бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают ответные претензии – мол, а сам правоохранитель вакцинирован ли? Теперь гражданам будет видно и понятно, получил ли правоохранитель прививку.

"Мы даже разработали сейчас значки, которые могут использовать патрульные полицейские, где будет указано, что он вакцинирован", – рассказал Монастырский в эфире "Свобода слова на ICTV".

Глава МВД заверил, что в системе его ведомства уже по состоянию на октябрь 2021 года более 70% полностью вакцинированных против коронавирусной болезни работников.

В этом же эфире:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мутация дельта-варианта коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, уже зафиксирована в Украине. Больше всего заражений новой мутацией коронавируса выявлено во Львове и Тернополе.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что общенациональный локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности. На сегодня уже половины страны находится в ней.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за минувшие сутки 26 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.

За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 – умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.