Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

Алексей Данилов рассказал о новом варианте коронавируса / УНИАН

Новый вариант штамма коронавируса Дельта уже попал на территорию Украины - наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Свобода слова на ICTV

"В пятницу наши ученые закончили исследования. Мы имеем подтверждение, что мутация Дельты, которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", - сообщил Данилов.

Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

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"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.

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Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.

За минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.