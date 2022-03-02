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Украинское ПВО помешало нанести сокрушительный удар российской ракеты по Киеву

2 марта 2022, 23:23

Если бы эта ракета попала в цель где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными.

ракета, ПВО
ПВО / fdlx.com

Взрыв в Киеве, возле вокзала, это звук от уничтожения вражеской ракеты, которая назначалась одному из центров управления.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Уточнение взрыва возле Вокзала. Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными. Слава Украинским ПВО", — отметил он.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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