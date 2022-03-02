Дрожат окна и срабатывает сигнализация: в Киеве прогремел мощный взрыв в районе вокзала

В Киеве прогремел мощный взрыв в районе вокзала

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Киеве в среду, 2 марта, около 20:50. От удара дрожали окна и включилась сигнализация в авто.

"Только что влупило в районе подземного перехода Южного вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", - написал в Telegram Антон Геращенко.

Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов продолжается.

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