Украинского журналиста Дмитрия Гордона "арестовали" в Москве

Дмитрий Гордон / УНИАН

22 июля суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Как сообщают СМИ, ранее журналист был объявлен в розыск в России.

Украинского журналиста обвиняют в якобы "распространении фейков о российской армии, организации деятельности экстремистской организации и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны".

"Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия (...) сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщает Интерфакс.

Дмитрий Гордон в РФ

Напомним, 19 июля МВД России объявило Гордона в розыск. Позже стало известно, что журналиста якобы разыскивают из-за уголовного дела по ряду статей, возбужденного в его отношении ранее.

Сам Дмитрий Гордон отреагировал на решение российских силовиков объявить его в розыск.

"Ах да, забыл вам рассказать. МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!", — написал он у себя в Telegram-канале.

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