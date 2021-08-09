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Украину накроет атмосферный фронт: где и когда ухудшится погода

9 августа 2021, 13:04
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Страну накроют дожди.

погода, зонт, дождь
Погода несколько ухудшится / Фото pixaby

Синоптик предупреждает о приближении в Украину атмосферного фронта. Во вторник, 10 августа, страну накроют дожди.

Как в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, завтра кратковременные грозовые дожди будут выпадать неравномерно. Северо-западная часть Украины удержится от осадков.

"В течение дня самым свежим останется запад Украины, +23...+27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара, +28...+33 градуса. На остальной территории ожидается завтра +26..+30 градусов", - написала синоптик.

В столице 10 августа местами вероятен кратковременный дождь с грозой. Днем температура воздуха будет достигать +28...+30 градусов.

"Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональном, поэтому серьезные осадки - вряд ли будут", - подытожила Диденко.

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Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду без осадков с комфортной температурой воздуха, не выше + 24 + 30 градусов.

Погода в Украине в понедельник, 9 августа

В первый день новой рабочей недели ливни несколько охладят несколько регионов страны, но в большей части Украины сохранится очень жаркая погода без осадков. Температура ‒ от 29 до 31 градуса.

В западных регионах снова ожидаются грозы ‒ Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В среднем температуру ожидают 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29.

На севере обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в понедельник осадков не обещают.

В Днепропетровской и Черкасской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Кропивницком и Полтаве - 29-31 градус.

Погода Киев погода завтра
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