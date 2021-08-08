После новой атаки жары на Украину обрушится резкое похолодание: синоптик назвала даты

В Украине прогнозируют резкое похолодание после жары / pixabay

В Украине после непродолжительного похолодания, в понедельник, 9 августа, ожидается жаркая, солнечная погода, местами возможны грозы и дожди.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в среднем составит от +24 до +34° С

В то же время в западном регионе, местами в восточных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах возможные шквалы.

В Луганской области синоптики прогнозируют до +34 градусов. В Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях ожидается до +31° С. В Карпатском регионе столбики термометров днем покажут максимум +29° С. В большинстве западных областей будет до +26° С.

В Киеве 9 августа будет сухо и жарко. Ночью температура воздуха будет +15° С, днем воздух прогреется днем до +27 +29° С.

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Прогноз погоды на 9 августа / meteo.gov.ua

Когда Украину атакует новое похолодание

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала о том, когда в Украине начнется похолодание. Это произойдет с середины августа.

"Погодные условия будут более мягкими, более комфортными. Следует ожидать, что такая как сегодня температура с небольшими изменениями (до 26-28 градусов) где-то будет до середины месяца. А вот потом надо будет резкое похолодание. Где-то с 11-го по 20-е августа может сказаться снижение температуры. Этот период будет с осадками", - подчеркнула она в эфире канала LIVE.

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Она добавила, что вторая половина августа и до середины сентября - следует ожидать молодое бабье лето. А потом погода будет резко меняться.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.