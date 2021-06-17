Умер от жуткой боли: под Ровно у грузовика отлетело колесо и оторвало пешеходу руку

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший умер в клинике.
Под Ровно 17 июня произошла трагедия при участии грузовика и пешехода. Колесо лесовоза отлетело от транспорта во время движения, попало в молодого человека и ужасно травмировало, оторвав руку.
Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, ЧП случилось в Березном сегодня днем.
Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьей плеча.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший умер в клинике. Так, травмы оказались несовместимы с жизнью.
На кадрах, которые опубликовали в Сети можно увидеть, как полицейские проводят осмотр территории, на обочине подходят к жуткой находке.
Все причины и обстоятельства трагического случая выясняются.
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Как ранее сообщал Главред, в Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.