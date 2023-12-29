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"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие авто

Яна Ставская
29 декабря 2023, 14:19обновлено 29 декабря, 14:53
Журналисты нашли и установили личность уже ставшего известным в сети киевского "терминатора".
'Умница!': киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие авто
Это случилось в день, когда РФ атаковала столицу ракетами / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

В Киеве мужчина сел в полыхавшую машину, чтобы не дать огню распространиться на ряд других припаркованных автомобилей.

Героический поступок засняли случайные очевидцы с балкона своей квартиры. Мужчина на камере даже не скрывал эмоций, когда увидел странную картину - белый бус с горящим "задом" вдруг двинулся с места парковки.

"Ни*** в горящей машине?! Умница. Наших людей точно не победить. Это просто пз***: сел в горящую тачку и поехал", - прокомментировал очевидец.

видео дня

Журналисты нашли героя, тот сказал, что не смог пройти мимо загоревшихся машин, так как был риск распространения огня на весь парк припаркованных автомобилей.

"Вот эта горела машина, дальше та (гореть - Главред) начала. Ну я прибежал - вижу, что горит. Сперва подумал - далеко, где-то у кого-то на газу взорвалась", - рассказал мужчина.

Сам киевлянин получил ожоги лица, но, заметил, чувствует себя "нормально". От медпомощи он отказался.

"Будет хуже - пойду", - пообещал он.

Горящий автомобиль мужчина вел с открытыми дверцами - чтобы видеть дорогу. Транспорт он оставил за пределами жилой территории, где машину и потушили.

Киевлянин героически спас парк автомобилей от пожара - смотрите видео:

'Умница!': киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие авто

Взрывы и пожары в Киеве 29 декабря

Утром в Киеве и других украинских городах раздались громкие взрывы. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Россия атаковала Украину 150 ракетами и 36 "Шахедами".

В результате атаки РФ в Киеве повреждено здание станции "Лукьяновская". В Подольском районе города случился пожар на складском помещении - по состоянию на утро под завалами находилось 10 человек.

Кроме того, повреждены котельни, но поставки тепла, газа и света осуществляются без каких-либо перебоев.

Городские власти временно ограничили движение транспорта до ликвидации последствий воздушной атаки врага.

В городе наблюдается задымление. Граждан призвали закрыть окна, ограничить пребывание на улицах, пить много воды и включить на максимум очиститель воздуха (если есть).

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