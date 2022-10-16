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Уровень бедности в Украине возрос в 10 раз, и прогноз неутешителен - Всемирный банк

16 октября 2022, 14:16

Ситуация может ухудшиться зимой в связи с обстрелами россиянами объектов энергетики, что может повлечь за собой новую волну переселенцев.

бедность в Украине
В Украине стремительно растет уровень бедности / Коллаж: Главред

Атаки России на гражданскую инфраструктуру в украинских городах вдали от линии фронта осложнят тяжелую экономическую ситуацию в стране, где в этом году уже наблюдается десятикратный рост бедности, заявил в субботу высокопоставленный представитель Всемирного банка Аруп Банерджи.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе сказал в разговоре з Reuters, что быстрое восстановление после крупномасштабных атак России на энергетические объекты на этой неделе отражает эффективность системы военного времени, но изменение тактики России повысило риски.

Что такое уровень бедности

Бедность населения рассчитывается по показателю того, сколько граждане тратят на обеспечение себя и своих семей. Если уровень трат меньше прожиточного минимума, то это свидетельствует о бедности.

"Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, намного тяжелее", - сказал он в интервью агентству Рейтер. "Поскольку зима действительно начинает кусаться… Обязательно к декабрю или январю, и если дома не будут отремонтированы, может быть очередная волна внутренней миграции, внутренне перемещенных лиц", - отметил он.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил международным донорам, что Украине потребуется около 55 миллиардов долларов – 38 миллиардов долларов для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета в следующем году и еще 17 миллиардов долларов для начала восстановления жизненно важной инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.

"Большинство стран указали, что они будут оказывать финансовую поддержку Украине в течение следующего года, и это очень положительный результат", - сказал он. По его словам, к концу года 25 процентов населения будут жить в бедности по сравнению с чуть более чем 2 процентами до войны, а к концу следующего года это число может вырасти до 55 процентов.

Русские будут бить по инфораструктуре

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планирует зимой наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Данилов отмечает, что соответствующий период нужно просто пережить.

"Это будет одна из самых сложных зим. У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электричестве. Речь идет и о газопроводах", - отметил Данилов в эфире Радио НВ.

Официальный прогноз от Нацбанка

По прогнозу НБУ, в 2022 году инфляция несколько превысит 30%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к понижению. Об этом говорится в Инфляционном отчете за июль 2022 года.

В следующем году ожидается замедление инфляции благодаря улучшению инфляционных ожиданий, отладке логистики и постепенному росту урожаев, прогнозируют банкиры.

Дополнительное влияние на снижение инфляции будет иметь снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ, прогнозирует Нацбанк. По их прогнозу, в 2023-2024 годах ВВП будет расти темпами около 5-6% в год.

Прогнозы на грядущую зиму в условиях войны:

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