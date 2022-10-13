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"Россия будет бить по критической инфраструктуре": украинцев предупредили о тяжелой зиме

13 октября 2022, 18:03

Данилов не исключает, что Кремль может совершать привычные для себя преступления на территории РФ, чтобы обвинять Украину.

Данилов, Химарс
Данилов / Us Army, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планирует зимой наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

Данилов отмечает, что соответствующий период нужно просто пережить.

"Это будет одна из самых сложных зим. У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электричестве. Речь идет и о газопроводах", - отметил Данилов в эфире Радио НВ.

В то же время Данилов не исключает, что Кремль может совершать привычные для себя преступления на территории РФ, чтобы обвинять Украину.

По словам секретаря СНБО, под ударом предположительно окажется российская газотранспортная система.

Ракетный удар по Украине

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

13 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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