В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой

Правоохранители обезвредили сумку, в которой могла быть взрывчатка / Полиция Львовщины

В международном аэропорту "Львов" полицейские приняли забытую сумку за возможную взрывчатку. Ее обезвредили, хотя на самом деле там был только ноутбук.

Инцидент произошел утром 21 июля в зоне ожидания. Специалисты проверили периметр и первый этаж аэропорта, а также сумку в зоне ожидания, в которой могла быть взрывчатка. Как передает Zaxid.Net, ситуация была напряженная, поскольку детектор взрывчатки дал позитивный сигнал на содержание сумки.

Взрывотехники с помощью саперного управляемого робота вынесли сумку за пределы здания аэропорта и взорвали. После взрыва там нашли остатки обычного ноутбука, при этом никаких следов взрывчатки не обнаружили. Владелицей оставленной сумки оказалась азиатка, которая летела в Стамбул. Она её просто забыла.

В результате двухчасовой спецоперации правоохранители эвакуировали более 300 работников и пассажиров, а также обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию. Сейчас аэропорт уже работает в обычном режиме, а владелица уничтоженного ноутбука вылетела в город назначения.

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