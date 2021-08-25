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В Албании при странных обстоятельствах погиб украинец

25 августа 2021, 10:40
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Инцидент произошел в курортном поселке Голем на побережье Адриатического моря. Погибшему было 66 лет.

пляж, Албания
Украинец погиб на курорте в Албании / Фото depositphotos.com

В Албании при странных обстоятельствах погиб украинец. Тело мужчины без признаков жизни нашли на пляже. Погибшему было 66 лет.

Инцидент произошел в курортном поселке Голем на побережье Адриатического моря в 15 километрах от крупного города Дуррес. Тело обнаружили около 11:30 утра по местному времени во вторник, 24 августа, передает Euronews.

Полиция начала выяснять обстоятельств происшествия. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

По предварительным данным, украинец утонул, когда купался в море. Пока неизвестно, из какого города Украины мужчина был родом. С кем он находился на отдыхе в Албании, также не уточняется.

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Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. По факту инцидента турецкая прокуратура проводит расследование.

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