В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причина

Продукты могут исчезнуть с прилавков / УНИАН

В связи с постановлением Кабинета министров о введении государственного регулирования цен на ряд социальных продуктов питания, некоторые сети магазинов сделали пугающее для украинцев заявление.

Речь идет о том, что товары могут исчезнуть с прилавков торговых сетей.

"Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook.

Он считает, что это дискриминация по отношению ко всей организованной рознице. А также заявил, что инициатива не обсуждалась с участниками рынка.

"В принципе, принятие и реализация нормообразующих постановлений в "новогоднюю ночь", просто поставив весь ритейл перед фактом и априори ограничив ему право для конструктивного диалога и участия, – мягко скажем далеко от демократической процедуры", - добавил Марков.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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