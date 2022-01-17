Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита

Иностранные производители могут массово вытеснить отечественного производителя, не исключил Олег Титамир.
Госрегулирование цен на продукты социальной значимости является самым примитивным инструментом правительства, заявил президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир.
"Практика показывает, что прямое и жесткое вмешательство государства в регулирование рентабельности и цен в продовольственных торговых цепочках, как правило, оборачивалось пустыми полками, вечным дефицитом товаров первой необходимости и очередями", - сказал он в интервью Фактам.
Эксперт считает, что эффект для конечного потребителя при административном вмешательстве правительства в цены выглядит весьма сомнительным. Он также не исключил, что торговые сети будут договариваться с поставщиками о "серых" закупочных ценах и теневых расчетах, при которых будут учитываться интересы продавца.
Глава организация защиты потребителей предупредил, что в долгосрочной перспективе ограничение торговой наценки, скорее всего, приведет к повышению цен.
"Если же глубинные причины роста цен не будут устранены, не будут компенсированы комплексной господдержкой производителей продовольственной группы, то попытки регулирования на более длительный период могут привести к серьезному дефициту товаров первой необходимости", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что для уменьшения убыточных рисков продуктовые магазины и ритейловые сети могут ограничить объемы закупок социальных товаров, что может закончится тем, что, например, гречка, курица или мука высшего сорта могут продаваться в очень ограниченном объеме и даже время от времени исчезать из ассортимента и с полок супермаркетов.
В этой связи он считает реалистичным сценарий, при котором иностранные производители могут массово вытеснить отечественного производителя.
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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.
Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.
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