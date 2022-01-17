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Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита

17 января 2022, 12:55
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Иностранные производители могут массово вытеснить отечественного производителя, не исключил Олег Титамир.

Гречка
Гречка может исчезнуть с прилавков магазинов, не исключил Олег Титамир / УНИАН

Госрегулирование цен на продукты социальной значимости является самым примитивным инструментом правительства, заявил президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир.

"Практика показывает, что прямое и жесткое вмешательство государства в регулирование рентабельности и цен в продовольственных торговых цепочках, как правило, оборачивалось пустыми полками, вечным дефицитом товаров первой необходимости и очередями", - сказал он в интервью Фактам.

Эксперт считает, что эффект для конечного потребителя при административном вмешательстве правительства в цены выглядит весьма сомнительным. Он также не исключил, что торговые сети будут договариваться с поставщиками о "серых" закупочных ценах и теневых расчетах, при которых будут учитываться интересы продавца.

Глава организация защиты потребителей предупредил, что в долгосрочной перспективе ограничение торговой наценки, скорее всего, приведет к повышению цен.

"Если же глубинные причины роста цен не будут устранены, не будут компенсированы комплексной господдержкой производителей продовольственной группы, то попытки регулирования на более длительный период могут привести к серьезному дефициту товаров первой необходимости", - подчеркнул он.

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Эксперт отметил, что для уменьшения убыточных рисков продуктовые магазины и ритейловые сети могут ограничить объемы закупок социальных товаров, что может закончится тем, что, например, гречка, курица или мука высшего сорта могут продаваться в очень ограниченном объеме и даже время от времени исчезать из ассортимента и с полок супермаркетов.

В этой связи он считает реалистичным сценарий, при котором иностранные производители могут массово вытеснить отечественного производителя.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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